مجالس المحافظات على موعد لعقد اولى جلساتها بعد تأدية قسم الفائزين

بعد تأدية القسم من قبل النواب الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات امام محاكم الاستئناف .. ستنطلق جلسات المجالس المحلية وسط مفاوضات سياسية حساسة لحسم مصير المحافظين الفائزين.

ما هو مصير تشكيل الحكومات المحلية؟



عباس هاشم والتفاصيل في هذا التقرير.