ارقام تاريخية حققها اسود الرافدين في بطولة اسيا 2023!‎

-صعود المنتخب العراقي للمركز 58 عالمياً لأول مرة منذ 2004-أول مرة بالتاريخ تحقيق ثلاث انتصارات مُتتالية ببطولة رسميّة وتسجيل العلامة الكاملة- خامس فوز للعراق من 6 مباريات على التوالي في مجموعات كأس آسيا-أطول سلسلة من دون هزيمة بالمباريات الرسميّة وتجنب الخسارة في آخر 6 مباريات-المُهاجم "أيمن حسين" أول لاعب عراقي يُسجل في الجولات الثلاثة توالياً-ايمن حسين أول لاعب يُسجل ثنائيتين بمباراتين توالياً بكأس آسيا