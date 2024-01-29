نشرة السومرية.. البرلمان يواصل المضي بجلساته دون رئيس والاتحادية تؤجل البت بجلسة الانتخاب

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الاثنين 29 كانون الثاني 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

الحزن يخيم على الجماهير العراقية.. النشامى يقصي الاسود من كأس آسيا



جلسة ثالثة للبرلمان من دون رئيس .. والمحكمة الاتحادية ترجئ البت في دستورية جلسة الانتخاب



رقعة الحرب على غزة تتسع .. قاعدة اميركية في الاردن تحت مرمى النيران ، وبغداد تستنكر



بدم بارد .. شجار في الزعفرانية ينتهي بمقتل شخص .. وذووه يطالبون الحكومة بالتدخل نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا

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