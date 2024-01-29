البرلمان يعقد جلسته الثالثة بجدول اعمال خال من فقرة انتخاب الرئيس

عقد مجلس النواب جلسته الثالثة بجدول اعمال غابت عنه فقرة انتخاب الرئيس الذي لا يزال رهن الدعاوى المقدمة في المحكمة الاتحادية من جهة والتوافقات السياسية من جهة اخرى .

ما أبرز ما جاء في هذه الجلسة؟



عباس هاشم والتفاصيل في التقرير أعلاه.