منصب رئيس البرلمان ينتظر قرار المحكمة الاتحادية

الى نهاية الشهر المقبل سيبقى مجلس النواب بلا رئيسٍ بعد تأجيل المحكمة الاتحادية النظر بالدعاوى التي تخصّ جلسةَ الانتخاب السابقةْ ، المجلس يواصل اعمالَه التشريعيةَ والرقابيةَ وسط دعواتٍ نيابيةٍ لحسم هذا الملف من دون تاخير .

هل سيتأثر الاداء النيابي بقرار تاجيل الدعاوى؟



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