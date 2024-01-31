أطعمة لنومٍ جيد بعيداً عن الأرق.. فيديو

• الدهون المشبعة• الكربوهيدرات المكررة• الكافيين• السكرحمية البحر الأبيض المتوسط فهي تساعد على النوم جيدهذا النظام الغذائي يشدد على تناول:الفواكه والخضروات والحبوبزيت الزيتون والأسماك والمأكولات البحريةالقليل من اللحوم الحمراء والسكر المضافتناول أطعمة تحتوي على الميلاتونين مثل:الأسماك الدهنيةمنتجات الألبانالفواكه الحمراء- مثل الفراولة والتوت الأزرق -مثل الفاصوليا ودقيق الشوفان