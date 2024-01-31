في نشرة السومرية.. "اللسان الأزرق" وملف الرواتب والحكومات المحلية

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الأربعاء 31 كانون الثاني 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.



رئيس الجمهورية يدعو الى دفع رواتب موظفي الإقليم.. ويحث على توفير الخدمات للمواطنين.



الخلافات تعرقل تشكيل الحكومات المحلية.. والتنسيقي يصر على عدم التجديد للمحافظين الحاليين.



بسبب الاهمال .. سريع الشعلة يستمر بحصد الارواح يوميا, وتساؤلات عن غياب دور الجهات المعنية.



اللسان الأزرق يهدّد الثروة الحيوانية في البلاد.. والصين تحظر استيراد اللحوم العراقية.



البنتاغون تضع قواتها الجوية المتمركزة بالعراق في حالة تأهب.. وطهران تخلي مسؤوليتها من هجوم الاردن.

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