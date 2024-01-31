مجالس المحافظات: الخلاف يحتدم على حساب مصلحة المواطن

يحتدم الخلاف بين القوى السياسية بشأن تشكيل مجالس المحافظاتK ولا تضع الكتل السياسية في حساباتها غير التوافق طريقا لايجاد الحل، لهذه الازمة غير التوافق طريقاً لايجاد الحل، توافق لا يرضى به المواطن لانه يجد فيه تضارباً مع مصالحه، لكن اللجوء اليه يراه البعض اضطرارياً.ما رأي المراقبين؟ شاهد التقرير أعلاه مع فاروق صالح.