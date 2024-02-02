في نشرة السومرية.. مجالس المحافظات والهجمات الامريكية والمشاريع المتلكئة

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الجمعة 2 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





برلمانيون ينتقدون تلكؤ المشاريع في الديوانية.. ويصفون الشركات المنفذة بالفاشلة.



انطلاق الخطة الامنية الخاصة بذكرى زيارة الإمام الكاظم عليه السلام.. وحرص امني على انسيابية حركة السير.



ترجيحات بانطلاق الهجمات الامريكية في الشرق الاوسط خلال ساعات.. وفصيل مسلح يهدد: اي استهداف سيواجه برد يناسبه.



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر المسلماوي يكشف عن اتفاق للاطار بشأن مجالس المحافظات.. ويدعو لموقف حكومي تجاه الهجمات الاميركية.برلمانيون ينتقدون تلكؤ المشاريع في الديوانية.. ويصفون الشركات المنفذة بالفاشلة.انطلاق الخطة الامنية الخاصة بذكرى زيارة الإمام الكاظم عليه السلام.. وحرص امني على انسيابية حركة السير.ترجيحات بانطلاق الهجمات الامريكية في الشرق الاوسط خلال ساعات.. وفصيل مسلح يهدد: اي استهداف سيواجه برد يناسبه.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا