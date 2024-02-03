نشرة السومرية.. واشنطن تقصف مقار للحشد في القائم وعكاشات والعراق يحتج

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم السبت 3 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

























ردا على هجوم الاردن.. واشنطن تقصف مقار للحشد في القائم وعكاشات.. والحصيلة عشرات الشهداء والجرحى.



بغداد تنفي وجود تنسيق مع البيت الابيض بشأن الضربات.. وتستدعي القائم بالأعمال الامريكي لتسليمه مذكرة احتجاج.



موسكو تدين الضربات الأمريكية على العراق وسوريا.. وتدعو لاجتماع بمجلس الأمن.



حشود الزائرين تواصل مسيرها صوب الكاظمية المقدسة.. واستنفار امني وخدمي لانجاح الزيارة الرجبية.

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