المجالس المحلية في نشرة السومرية.. صلاح الدين وكربلاء تنهيان التشكيل وخرق قانوني يواجه بقية المحافظات

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الأحد 4 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

بطلب روسي.. مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً غداً لبحث الضربات الأمريكية في العراق وسوريا.



بغداد تدعو لاستئناف المفاوضات العسكرية مع واشنطن.. وترفض ان يكون العراق مكانا لاستعراض القوة.



صلاح الدين وكربلاء تنهيان تشكيل حكومتيهما المحليتين .. وخرق قانوني يواجه بقية المحافظات.



الزيارة الرجبية تقترب من ذروتها.. والكاظمية تشهد استنفارا امنيا وخدميا لاحياء المناسبة.

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