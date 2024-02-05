نشرة السومرية.. ملفات المجالس المحلية والزيارة الرجبية والضربات الامريكية

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الاثنين 5 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

سبع محافظات تنهي تشكيل حكوماتها المحليّة.. والمحافظون الفائزون يحصلون على ولاية ثانية.



الزيارة الرجبية تبلغ ذروتها في الكاظمية.. واستنفار امني وخدمي لانجاح مراسم المناسبة.



البنتاغون تكشف تفاصيل جديدة بشأن الضربات في العراق وسوريا.. وتؤكد: لا مؤشرات على مقتل إيرانيين.



بعد تلكؤه لسنوات.. مشروع مجاري الشرقاط يواصل استنزاف الاموال.. ومواطنون يحملون وزارة الاعمار المسؤولية.

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