تحركات نيابية للرد على القصف الامريكي

اقتصر الرد العراقي تجاه القصف الأمريكي الأخير على الاستنكار والاحتجاج، أمر جعل العديد من الأوساط النيابية تلجأ إلى تفعيل أوراق ضغط وخطوات تصعيدية لإخراج القوات الأجنبية من العراق.



اليك أبرز خطوات النيابية المقبلة في التقرير أعلاه من السومرية.

