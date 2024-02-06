أعوام مرت ولا يزال مشروع مجاري الشرقاط يعاني من الاهمال من قبل وزارة الاعمار والاسكان. حتى تحول المشروع الى مكب للنفايات والامطار بسبب الاهمال والاهالي يطالبون بحلول عاجلة.



الى من حمّل أهالي صلاح الدين مسؤولية هذا الاهمال؟

شاهد مناشدات المواطنين في التقرير أعلاه.

