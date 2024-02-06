فساد غير مسبوق وهدر بالمال العام في محافظة البصرة

وبحسب الوثائق فان الخروقات الكبيرة تمت بموافقة محافظة البصرة حصرا ، التي استغلت تحويلها بالتعاقد المباشر من قبل رئاسة الوزراء ، لتبين الوثائق جزءا يسيرا من الخروقات التي تمت بموافقة العيدانيما مصير هذه الوثائق وهل سيتجذ القضاء الاجراءات العاجلة؟اليك أبرز ما تضمنته الوثائق في التقرير أعلاه