شبهات فساد في مشاريع كربلاء التجارية

مليارات الدولارات تصرف على انشاء مجمعات ومولات تجارية في كربلاء من جهات عليها شبهات فساد تسعى لغسل الاموال، ومطالبات بفتح تحقيق عاجل لمعرفة مصدر تلك الاموال.



برأيك هل انشاء المجمعات التجارية يغير من ملامح المدينة؟.. هذا ما راه الكربلائيون في التقرير أعلاه.