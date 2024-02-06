نشرة السومرية.. 11 محافظة تحسم جدل حكوماتها وكركوك تدخل مرحلة الخلافات المكوناتية

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الجمعة 6 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

احدى عشرة محافظة تحسم جدل حكوماتها.. وكركوك تدخل مرحلة الخلافات المكوناتية



العتبة الكاظمية تحصي عدد زائري الامام الكاظم عليه السلام والامن ينجح في حمايتهم



العراق يستعد لانهاء التحالف الدولي على ارضه ويغير بوصلته نحو حلف الناتو



مليارات الدولارات تنفق لانشاء مجمعات ومولات في كربلاء ومطالبات بتحقيق عاجل

نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر

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