الحكومات المحلية تكشف عن تحولات سياسية في العراق

كشف تشكيل الحكومات المحلية في عدد من محافظات البلاد حالة التشظي والخلاف داخل التحالفات السياسية ما دفع باتجاه خسارة بعض الكتل ثلاث حكومات محلية هي البصرة وكربلاء وواسط، إضافة إلى تجديد انتخاب محافظ نينوى، بعكس إرادة قوى "الإطار التنسيقي" بحسب مراقبين.

هل فقدت بعض الكتل الكبيرة نفوذها في المحافظات، وهل من أمل بتحسن في ملف الخدمات؟



اليك التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.



