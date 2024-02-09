نشرة السومرية.. البرلمان يتحرك تجاه انتهاكات السيادة وواشنطن تؤكد استمرار الضربات

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الجمعة 9 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن اغتيال واشنطن للساعدي.. والخارجية الامريكية تلوح باستمرار الضربات.



البرلمان يعتزم استضافة القادة الامنيين لمناقشة انتهاكات السيادة.. واتهامات لامريكا بالمماطلة بملف الانسحاب.



العراق يتقدم على بريطانيا والصين بالانفاق العسكري.. وروسيا تكشف عن رغبتها بتعزيز وجودها في البلاد.



ميسان تستكمل تشكيل حكومتها المحلية.. وكسر النصاب يعرقل اجتماع مجلس كركوك. نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا

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