نشرة السومرية.. استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي والمصادقة على تعيين المحافظين

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الثلاثاء 13 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

البرلمان يصوت على عدم قناعته بأجوبة رئيس شبكة الإعلام العراقي ويرفع جلسته الى يوم غد.



رئيس الجمهورية يصادق على مراسيم تعيين اثني عشر محافظاً.. وينفي تقديم طلب لزيارة واشنطن.



جريمة بشعة تهز بغداد.. نسيب غاضب يقتل ثلاثة افراد من عائلة زوجته ويلوذ بالفرار الى جهة مجهولة.



مصادرة اكثر من الف قطعة سلاح غير مرخص في واسط.. ومطالبات بمحاسبة المسؤول عن حادثة الدوامة الدوارة.

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