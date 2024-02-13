أزمة اختيار رئيسِ البرلمان تدخل شهرها الثالث .. هل من حلّ قريب؟

تؤكد الاوساط السياسية ان مفاوضات اختيار رئيس البرلمان توقفت خلال الفترة الماضية، بسبب وجود شكوى لدى المحكمة الاتحادية غير محسومة حتى الان.

هل سيساعد قرار المحكمة الاتحادية العليا في حلّ هذه الأزمة والخروج من حالة الانسداد؟



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