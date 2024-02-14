مناصب في الدولة تحسم بهشاشة الاتفاق واخرى بانتظار من يسد فراغها

اتفاقات تبرم واستحقاقات تعطى لأشخاص من ذوي النفوذ وسباق نفعي في حلبة السياسة، اجواء من التوتر واحتدام الخلافات يشهدها الوضع السياسي وخصوصا داخل قبة البرلمان بسبب محاولة تسمية اشخاص لشغل مناصب مهمة في الحكومات المحلية الجديدة فضلا عن مناصب اخرى في الدولة ، وهذا ما قد يولد حالة من عدم الانسجام داخل هذه المجالس.تأخير اصدار المرسوم الجمهوري للمصادقة على بعض المحافظين اضافة الى حملات جمع تواقيع نيابية لاستجوابات تخص بعض المسؤولين، فسرها نواب على انها تاتي ضمن جنبات سياسية وفنية، على اعتبار ان بعض المحافظين لا ينسجمون مع جمهور محافظتهم.