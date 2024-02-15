التجارة تشرع بحملة رقابية داخل الاسواق لتحقيق الاستقرار في الأسعار

في خطوة تهدف للسيطرة على الاسعار ومحاسبة المخالفين، وزارة التجارة تشرع بحملة رقابية داخل الاسواق بعدما شهدت بعض المواد الغذائية ارتفاعا.

ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة قبيل شهر رمضان الكريم؟



حسين عدنان والتفاصيل في التقرير أعلاه.