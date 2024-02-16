تجدد الحوار بين بغداد وواشنطن: نحو جدولة انسحاب التحالف الدولي

يرى مراقبون أن جولات الحوار الثنائية بين بغداد وواشنطن بشأن مهمة التحالف الدولي لا يمكن أن تثمر عن نتائج ما لم يجر توحيد المواقف الداخلية بهذا الشأن وربط جميع المصالح بمصلحة الوطن.

بحسب الخبراء، ما هي الآفاق المتوقعة للحوار الثنائي بين بغداد وواشنطن بشأن جدولة انسحاب قوات التحالف الدولي؟



التفاصيل في هذا التقرير من السومرية