عقارات بغداد تتحول إلى أوصال صغيرة

خاص السومرية

بسبب الهجرة وارتفاع معدلات النمو السكاني وغلاء أسعار الوحدات السكنية، العقارات في العاصمة قطعت الى مساحات صغيرة مسببة خروج بعض البنى التحتية عن طاقتها الاستيعابية