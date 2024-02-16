نشرة السومرية.. عصا الخلافات تعطل عجلة حكومة ديالى ومصير كركوك يتأرجح بين المكونات

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الجمعة 16 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

عصا الخلافات تعطل عجلة حكومة ديالى .. ومصير كركوك يتأرجح بين المكونات



الموسوي ينتقد الحكم في الاقليم .. ويكشف عن ثغرة قانونية لارسال رواتب موظفيها



السيول تجتاح مناطق في الشمال والوسط.. واعصار يدمر منازل في الخالص



الجامعة العربية تضع شخصيات اسرائيلية على قائمة الارهاب.. وتحذيرات من الهجوم على رفح هنا

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