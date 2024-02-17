نشرة السومرية.. سحب مرشح التسوية لمنصب محافظ ديالى ونزاع المناصب يعود مجددا

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم السبت 17 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

واشنطن تحث بغداد على منع الهجمات ضد الأمريكيين.. وتؤكد أهمية استمرار عمل اللجنة العسكرية المشتركة.



لعدم انطباق الشروط.. العامري يسحب مرشح التسوية لمنصب محافظ ديالى.. ونزاع المناصب يعود مجددا.



الأمطار تُغرق مناطق في بغداد والمحافظات.. وحريق كبير يلتهم محالَّ تجارية في البصرة.



في البحر الأحمر.. الحوثيون يستهدفون سفينة بريطانية ويتوعدون بتوسيع العمليات. نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر

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