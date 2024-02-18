نشرة السومرية.. القضاء يرفض دعوات إنشاء أقاليم ويعدها تهديدا لوحدة العراق

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الأحد 18 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.











القضاء الاعلى يرفض دعوات إنشاء أقاليم أخرى.. ويعدها تهديدا لوحدة البلاد.



مجددا.. المحكمة الاتحادية تؤجل البت بطعن قانون انتخابات كردستان ورواتب الموظفين.



اغتيال مقربين اثنين من العامري في بغداد.. والداخلية تلقي القبض على متهمين بتنفيذ الجريمة.



في جريمة بشعة.. فتاة تقتل والدها طعنا بسبب خلافات عائلية.. والام تتستر على الجريمة. نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا

شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى فيعبر البث المباشر