نشرة السومرية.. غضب بغدادي بسبب جشع اصحاب المولدات والحكومة تبحث عن حلول جدية

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الاثنين 19 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

بعد الانسداد في ديالى وكركوك .. صلاح الدين تنتظر رد القضاء وذي قار تترقب حسم اللجان



بسبب شبكة الصرف الصحي .. منتسب يقتل ثلاثة افراد من عائلة زوجته بدم بارد



بسبب غياب الرقابة..جشع اصحاب المولدات يغضب البغداديين .. والحكومة تبحث عن حلول جدية



اوروبا تنضم للتحالف الغربي في البحر الاحمر .. وصواريخ الحوثي تمطر الملاحة البحرية نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا

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