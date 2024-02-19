السوداني يتلقى دعوتين لزيارة واشنطن وينتظر نتائج اعمال اللجنة المشتركة

خلال خمسة أشهر تلقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دعوتين لزيارة واشنطن، لكن أيا منهما لم تلب حتى الان ويعلل البعض الأسباب لتزامنها مع جولات تفاوضية مستمرة تدور حول تنظيم آلية خروج القوات الاجنبية من العراق.

ما هي التوقعات بخصوص الزيارة وما القضايا المهمة التي قد تُطرح خلالها؟

فاروق صالح والتفاصيل في التقرير أعلاه من السومرية.