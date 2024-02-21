نشرة السومرية.. ملف تعديل سلم الرواتب وحل هيئة انتخابات كردستان

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الأربعاء 21 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

المحكمة الاتحادية تلزم بغداد واربيل بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديه.. وتقرر حل هيئة انتخابات كردستان.



لتعارضه مع عدة قوانين.. الحكومة تقر بصعوبة تعديل سلم الرواتب.. والبرلمان ينتظر وصول التعديلات على جداول الموازنة.



وباء الحصبة ينتشر بين أطفال الديوانية.. اكثر من الف ومئتين اصابة باقل من شهرين.. وتحذير من كارثة صحية.



الجامعة العربية تستنكر الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة.. وتعده تعزيزا لشلل الامم المتحدة. نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا

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