أرقام قياسية هي الأعلى منذ 10 سنوات.. مراجعة تاريخية لتضخم أسعار الغذاء في العراق

وحافظت أسعار المواد الغذائية منذ شهر نيسان 2023 وحتى نهاية العام أي كانون الأول 2023، حافظت على نسبة التضخم المستقرة حول نسبة 5%، بعد ان كانت في مستويات مرتفعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023.وكان الشهر الأول من العام 2023 قد سجل رقمًا قياسيًا بارتفاع التضخم بأسعار المواد الغذائية، حيث بلغت نسبته 9.9%، ليكون ثاني رقم قياسي مسجل منذ أغسطس 2021 والبالغ 10.2%، بحسب بيانات مختصة راجعتها السومرية نيوز.وبذلك، يكون العراق قد سجل في عامي 2023 و2021 أرقاما قياسية بنسبة التضخم الغذائي، لم تسجل منذ 10 سنوات، حيث لاتتفوق سوى شهر يناير 2014 بنسبة تضخم غذائي بلغت 11%، فضلا عن الشهرين الثالث والرابع في عام 2012 حيث تراوحت نسبة التضخم في أسعار الغذاء في هذين الشهرين بين 13 و12.5%.ومن المتوقع ان تظهر ارقام العام الحالي ارتفاعا بنسبة التضخم في الغذاء للشهرين الأول والثاني، بعد استقرار دام 9 اشهر منذ ابريل الماضي وحتى نهاية العام 2023.