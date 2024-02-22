مجلس النواب ينتظر انهاء الحكومة تعديلات جداول موازنة 2024

ينتظر مجلس النواب انهاء الحكومة تعديلات جداول موازنة العام الحالي وارسالها الى المجلس، فيما يرى اقتصاديون أن هذه التعديلات قد تكون لتحقيق المصلحة العامة.





ماذا قال مجلس النواب في هذا الخصوص؟



فاروق صالح والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.