بالفيديو: توسع الدفع الإلكتروني يثير انتقادات المواطنين‎

خاص السومرية

في ظل التحول الالكتروني الذي تعتزم الحكومة الانتقال اليه في الاول من اذار المقبل، يترقب الشارع تحركا حكوميا جادا من اجل وضع حلول للمشاكل والعراقيل التي يصطدمون بها، نتيجة عدم وجود بنية تحتية شاملة لاستيعاب هذه العملية.