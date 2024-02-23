نشرة السومرية تفتح ملف المشاريع المتلكئة في بغداد ودعوات لإنهاء تضارب الصلاحيات

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الجمعة 23 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

بعد توقف لأكثر من عشر سنوات.. افتتاح مصفاة بيجي.. والعراق يقترب من تأمين كامل احتياجاته من مشتقات النفط.



اللامي تكشف عن مشاريعَ متلكئة في بغداد، وتدعو لتشريع قانون العاصمة لانهاء تضارب الصلاحيات.



تحويل المنتديات الى مولات يثير غضب الشباب في كربلاء.. وتحذير من استمرار الفساد بملف الاستثمار.



الكيان الصهيوني يواصل مجازره في غزة.. وبغداد تطالب العدل الدولية بالتحرك لوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين. نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا

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