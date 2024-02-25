ملف الرواتب في نشرة السومرية والكشف عن ملفات فساد داخل شرطة البصرة

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الأحد 25 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

المالية تنفي وجود مشكلة في تمويل رواتب الموظفين.. والبرلمان يستضيف الوزيرة غدا لمناقشة جداول الموازنة.



بارزاني في واشنطن للقاء كبار المسؤولين.. والسوداني وزيدان يؤكدان اهمية ترسيخ سيادة القانون.



الكشف عن ملفات فساد داخل قيادة شرطة البصرة.. ونزاهة البرلمان تحقق بالتنسيق مع الاستخبارات.



بعد قتلهم شخص في سوق مريدي.. قوات الامن تلقي القبض على مطلقي العيارات النارية.. ومطالبات بانهاء فوضى السلاح. نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا

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