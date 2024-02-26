ابرز اسباب تفاقم البطالة في العراق

خاص السومرية

تعطل الماكنة الصناعية وغياب الدعم لمشاريع القطاع الخاص من بين الاسباب التي عدها مختصون كفيلة بتكوين جيشا من العاطلين عن العمل في وقت بدأت تأخذ العمالة الاجنبية مكان الايدي العاملة المحلية بسبب ضعف التكاليف.