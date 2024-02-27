إلعب واربح مع برنامج "أحمر لو أسود" على السومرية في رمضان

لا يخلو شهر رمضان المبارك من التسلية والربح والأوقات الممتعة، لهذا تقدم قناة السومرية لمشاهديها برنامج "أحمر لو أسود" الذي يفتح أمامهم فرص الربح المالي الوفير.

"أحمر لو أسود" برنامج مسابقات وألعاب يُبث مباشرةً على الهواء من داخل الأستوديو كما من قلب الشارع العراقي لزيادة فرص ربح المشاهدين في بيوتهم وأيضاً المتجولين خارج المنزل بعد الإفطار. اللعبة لن تكون معقدة بل مسلية ومشوقة لتمكن أكبر عدد من المشاركين فيها من الربح.

مفاجآت عديدة تنتظر متابعي برنامج "أحمر لو أسود" الذي سيزيد مرحاً وتشويقاً مع الأجواء المميزة التي عوّدنا عليها الإعلاميّان المميزان علاء بتي وأنغام القرغولي. انتظرونا في رمضان على السومرية!