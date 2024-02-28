"الله بالخير" في رمضان على السومرية.. حيث فضيلة العطاء تحول الحلم إلى حقيقة

فتعرض خلال هذا الشهر الفضيل برنامج "الله بالخير" من تقديم الإعلامية‏ جمانه محمد والتي باتت معروفة في المجتمع العراقي بمدى إنسانيتها وحبها لمساعدة الآخرين وتسليط الضوء على احتياجات كل فردٍ أو جماعة. فستتجول في شوارع بغداد بحثاً عن المحتاجين والمشردين لتحول يومهم إلى حلمٍ وأمنياتهم لحقيقة.دون تفرقة في الاحتياجات والمتطلبات الأسياسية للعيش، ستُفرح جمانه محمد قلب محتاجٍ وتقدم له المساعدة. فسيعيش يومياً مختلفا ويحظى بفرصة جميلة لتغيير مظهره والحصول على ملابس جديدة وشراء احتياحاته الأساسية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له إذا لزم الأمر.في شهر الخير والبركة سترفع قناة السومرية من فضيلة العطاء، لتختار أشخاصاً يكونون في أمسّ الحاجة للمساعدة وتضع البسمة على وجوههم والأمل في قلوبهم دون مقابل. انتظرونا!