نجمعك بأحبائك ونقرّب القلوب في رمضان..خل نتصالح اتصل على الرقم التالي

تدعو قناة السومرية كل شخص يحب المشاركة في البرنامج أو عنده قصة خلاف يحب أن يعرضها أو عنده الشجاعة للمبادرة بمصالحة تخصه أو تخص أحد المقربين منه، ليتصل على الرقم 07858789047 المخصص لبرنامج "خل نتصالح".من داخل استوديو السومرية يتم جمع شخصين على خلاف مع بعضهما البعض لمحاولة التقريب بينهما وبين وجهات النظر بهدف حل الخلاف. وسيرافق هذين الشخصين باحث اجتماعي متخصص في العلاقات الإنسانية ليكون التقارب مبني على أسس متينة ولتكون المصالحة فعّالة. الهدف من البرنامج أن ينسى المتخاصمون الماضي ويفتحوا صفحة جديدة ويطووا كل الصفحات القديمة. أحيانا المسامحة تكون صعبة لكن في شهر رمضان أي شهر العفو والرحمة لن يكون صعباً أن نعتذر ونسامح ونغفر."خل نتصالح" من تقديم شيماء قاسم وبلسم حسين وطيبة عامر، كما يتم دعم القصة المطروحة من خلال تقريرٍ مصور لشهادات أصدقاء أو أقارب الشخصين الذين تتم المصالحة بينهما، ويتم عرض الخلاف من وجهات نظر متعددة من كلا الطرفين لأن كل قصّةٍ لها عدة جوانب وروايات لا بد أن تُحكى لتَصفى القلوب.