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كتلة الصادقون: العيداني قد يغادر منصب المحافظ بالقانون
خاص السومرية
2024-02-27 | 14:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
6,116 مشاهدة
أشار رئيس كتلة الصادقون النيابية النائب حبيب الحلاوي، اليوم الثلاثاء، الى انه تم اتهام العصائب بقضية مقتل الشاب ايسر الخفاجي، مؤكدا ان أسعد العيداني قد يغادر منصب المحافظ بـ"القانون".
وقال الحلاوي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، انه "تم اتهام العصائب بقضية مقتل الشاب ايسر الخفاجي، مؤكدا ان "محافظة بابل لم تشهد اي سجال او معركة بين العصائب والتيار".
واضاف: "استهداف عدنان فيحان تقوده أطراف ومتظاهرون "مدفوعون"، مشددا على انه "صدرنا رحب ولن ننجر إلى اقتتال".
وبين الحلاوي: "الناشط ضرغام ماجد "يدمر المجتمع "ويعلم الأطفال على "السب والشتم"، موضحا: "نعرف قتلة وسام العلياوي ولم نرد عليهم".
ولفت الى ان "زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لم يكن مرتاحا من خروج العصائب عن التيار"، مؤكدا ان "الصدر صديقنا وأستاذنا في الحوزة ويريد عودتنا".
وبين الحلاوي، ان "محافظة بابل ليست لديها موارد سوى الموازنة الاتحادية"، مشيرا الى ان "الدولة ليست مسجدا وفي زمن الإمام علي كان هناك سكارى".
وأوضح ان "التجديد لمحافظ البصرة أسعد العيداني ليس طعنة بالظهر"، مؤكدا ان "أسعد العيداني قد يغادر منصب المحافظ بـ"القانون".
وأشار الحلاوي الى انه " لم نحصل على أي منصب بالبصرة"، موضحا: "لا يوجد خلاف بين العصائب والكتائب والنجباء".
وأكد ان "أكرم الكعبي تبرأ من المنصات التي تهاجم العصائب،" موضحا ان "أكرم الكعبي لا يعلم بالبيان الأخير وهناك من وضع اسمه".
ولفت الحلاوي الى ان "المقاومة السياسية موجودة وهي بحاجة للضربات العسكرية،" مشددا: "جهوزيتنا العسكرية ربما تكون أكبر من الكتائب والنجباء".
وبين الحلاوي، ان "ضرب الأميركان وإعلان ذلك ليس من أدبيات المقاومة"، مشيرا الى ان "عملية اغتيال أبو باقر الساعدي لا تخلو من "العلاسة".
وأكد ان "اخراج الاميركان يحتاج الى قرار وطني وليس شيعي "، مبينا ان "وجود الولايات المتحدة الأميركية "مدمر" للعراق"، مشددا على ان "الأميركان لم يقوموا ببناء "طابوكة" في العراق والعالم ".
ولفت الحلاوي الى ان الإيرانيين يقدموا استشارات "لطيفة" للفصائل ولا يفرضوا أوامر"، مؤكدا: "نحن لا نعمل عند "اسماعيل قااني" حتى نتلقى الاوامر منه".
وأشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مبسوط اليد ولا يتعرض لأي ضغوط من الاطار"، مؤكدا: "لدينا خصومة سياسية مع مسعود بارزاني "، مشيرا الى ان "العلاقة جيدة بين حكومة السوداني واقليم كردستان".
وبين الحلاوي: "الانتخابات احدثت منغصات ومشادات داخل تحالف نبني"، مبينا انه "تم تجاوز المنغصات التي افرزتها الانتخابات المحلية".
وختم: "هناك نقاش بخصوص قانون الانتخابات النيابية ولا يوجد موقف رسمي للعصائب بشأن قانون الانتخابات".
المحرر:
سعد أحمد
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