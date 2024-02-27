نواب يضغطون لحسم الأمور بانتخاب رئيس البرلمان

خاص السومرية

على إثر تأجيل النظر بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان، طالبت الاوساط النيابية بضرورة حسم الدعاوى لانهاء هذا الملف كونه تأخر كثيرا .