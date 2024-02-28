عناوين السومرية.. توصية برلمانية بشأن مجلس الأمناء وحراك لسحب الثقة عن رئيس شبكة الاعلام

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الأربعاء 28 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

الاتحادية ترد دعوى بطلان ترشيح الكريم لمنصب رئيس البرلمان.. وظهور دعوى اخرى تتعلق بإسقاط عضويته من المجلس.



البرلمان يوصي بعدم مباشرة أعضاء مجلس الأمناء الجدد إلا بعد التصويت عليهم داخل المجلس.. وحراك لسحب الثقة عن رئيس شبكة الاعلام.



الجدل على منصب المحافظ يتواصل في ديالى.. واجتماع مطلع الشهر المقبل لمناقشة الازمة نفسها في كركوك.



استرداد أحد المطلوبين بقضايا اختلاس من مصر.. وإحالة ضباط ومفوضين إلى المحكمة على خلفية هروب احمد شايع. هنا

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