نواب يطالبون بحسم النظر بدعاوى الغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان

على اثر تاجيل النظر بدعوى الغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان ، طالبت الاوساط النيابية بضرورة حسم الدعاوى لانهاء هذه الملف كونه تاخر كثيرا .

ماذا قالت الأوساط النيابية في هذا الإطار ؟



عباس هاشم والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.