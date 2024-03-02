"من كثر حبي لك" مسلسل يتعارض فيه الخطأ والصواب.. في رمضان على السومرية

تقدم السومرية خلال شهر رمضان المبارك المسلسل الخليجي "من كثر حبي لك" الذي تجمع احداثه أزواج مضى على زواجهم اكثر من عشر سنوات. الا ان الكثير من الأمور والسلوكيات التي كانت مخبأة تظهر بكل سلبياتها لتخلق فجوة وبُعد اجتماعي وعاطفي كبير.يلتقي أبطال المسلسل كلهم حين يسكنون في عمارة واحدة، فيتقربون من بعضهم وتنشأ بينهم علاقات صداقة وحب وأيضاً خلافات. فسنشاهد علاقات حب تنشأ بين أفراد بعد أن تدهورت علاقاتهم مع أزواجهم. وزيجات تنتهي بعد سنوات، وخيانة وحب جديد ينشأ بعدها، كما الإنتقام والجرائم.. وتجمعهم الجارة سمية (أو سمسمة) التي تقرأ لهم الأبراج وتدير أحداث حياتهم كما يحلو لها."من كثر حبي لك" مسلسل سيحثنا على النظر للأمور من منظور الطرف الآخر لألّا نحكم على المخطئ فوراً ونعرف كيف نأخذ القرارات الصائبة في حكمنا.