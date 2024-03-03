كنزٌ دفينٌ وتعويذة يتعارضان في "تل الراهب".. لغزٌ ومغامرة في رمضان على السومرية

لمحبي التشويق والإثارة والألغاز تعرض قناة السومرية خلال شهر رمضان المبارك مسلسل "تل الراهب" المصري الذي يتسم بالمغامرة والغموض والمخاطرة. فكل شيء مباح في سبيل الثراء والسلطة.

مسلسل "تل الراهب" مليئ بالألغاز والصعوبات التي تواجه أبطالنا. فالقصة مقسومة لثلاثة أجزاء تأخذ الشخصيات من مغامرة لأخرى. ففي البداية يبحث الأبطال عن كنزٍ مدفون منذ أيام العصر الخديوي ويسرقونه بقيادة "نشأت طاحون"، وكان لكل واحد في "كتيبة الباحثين عن الكنز" دور معين يقوم به. لكنهم استهزأوا برواية "الكنز المرصود" المحمي من النهب، وكانت كلمة "حرز" أو "تعويذة" بالنسبة لهم لا تعني سوى نكتة مضحكة. فيبدو أن صاحب الكنز قد وضع في الخبيئة تعويذة تحصن تلك الثروة المدفونة من السرقة.

لكن بالمقابل ما كان يقلقهم بالحقيقة هو جريمة قتل ارتكبوها بحق شخصٍ اكتشف مخططهم، واستطاعوا التخلص من كل إثباتٍ يدينهم.

تتعقد الأمور من جديد بعدما أصبحوا أثرياء، وتتسرب تفاصيل بعض الدلائل على جريمتهم وتصبح حياتهم بخطر، ويخوضون معركة جديدة من أجل الحفاظ على حياتهم وسمعتهم وحريتهم وأموالهم وعائلاتهم، لتبدأ معالم النبوءة المشؤومة التي استهزأوا بها يوماً تتحقق وتتضح وتتجلى. فكانت "حرب صفرية": اما يربحوا كل شيء أو يخسروا كل شيء! لتتضح بين بعضهم البعض ملامح الصراع الشرس المتمثل في الخيانة والغدر والأنانية ويصبح أصدقاء الأمس أعداء اليوم.

"تل الراهب" بطولة محمد رياض وأيتن عامر ومحمد عز وهبة عبد العزيز ومحسن منصور ودارين حداد وغيرهم، تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر. ولن تغفل عينك عن أحداثه لكثرة التشويق والإثارة خلال شهر رمضان المبارك على السومرية.