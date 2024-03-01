"حديث رمضان" على السومرية مرجعكم للصلاة والتقرب من الله في رمضان

بهدف التقرب من الله وإضافة حسنات إلى صيامنا الرمضاني تقدم قناة السومرية برنامج "حديث رمضان" الذي يُعتبر وقفة دينية طيلة الشهر الفضيل، ومرجعٌ للإضاءة على الفضائل التي يقدمها هذا الشهر وكيفية الوصول في آخره الى ارتقاءٍ روحي ومعنوي.





تابعوا "حديث رمضان" طيلة شهر رمضان المبارك على السومرية. فيستضيف البرنامج شخصيات دينية من الوقفين السني والشيعي للحديث عن فضائل وخصائص شهر رمضان المبارك وأعماله اليومية، والاستدلال بالآيات القرآنية التي تشير الى أهمية الصيام وفضائل احياء ليالي الشهر الكريم والأحاديث النبوية الشريفة الخاصة، اضافة الى أحاديث أهل البيت والصحابة المنتجبين.تابعوا "حديث رمضان" طيلة شهر رمضان المبارك على السومرية.