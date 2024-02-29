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البرلمان يعتزم استضافة الجهات غير المتعاونة ومعرقلة مهامه الرقابية
خاص السومرية
طلبات لم تحظ باجوبة ورقابة تصطدم بجهات تنفيذية غير متعاونة.. البيت التشريعي يشكو من اهمال بعض الوزارات والجهات لمخاطباته، لذا سيقوم باستضافة اي جهة تعرقل المهام الرقابية.
2024-02-29 | 15:30
2024-02-29T15:30:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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البرلمان يعتزم استضافة الجهات غير المتعاونة ومعرقلة مهامه الرقابية
48 مشاهدة
طلبات لم تحظ باجوبة ورقابة تصطدم بجهات تنفيذية غير متعاونة.. البيت التشريعي يشكو من اهمال بعض الوزارات والجهات لمخاطباته، لذا سيقوم باستضافة اي جهة تعرقل المهام الرقابية.
مجلس النواب يعتزم استضافة الجهات غير المتعاونة التي تعرقل مهامه الرقابية
في الدورة البرلمانية الخامسة اشكلت الاوساط كافة على ضعف اداء البرلمان التشريعي والرقابي وبعد ذلك اتضح الامر من خلال عزم مجلس النواب على استضافة الجهات التي تعرقل المهام الرقابية وعند البحث لمعرفة تلك الجهات تبين وجود جهات تنفيذية لم تتعاون مع الجهات التشريعية.
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