خلافات حادة بين أعضاء مجلس محافظة النجف بسبب اقرار اللجان



شهدت الجلسة الاعتيادية لمجلس محافظة النجف خلافات حادة بين اعضاء المجلس بسبب اقرار اللجان ، وسط تدخل المحاصصة الحزبية لاقرار نصف تلك اللجان.

بعد ست جلسات اعتيادية عقد مجلس محافظة النجف جلسة استثنائية هذه المرة لإقرار اللجان والتي سببت هي الاخرى خلافات حادة بين أعضاء المجلس.



ثلاث ساعات استغرق وقت التصويت على نصف اللجان التي لم تخل من المحاصصة الحزبية.