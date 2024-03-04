خاطر في حياته لكشف الفساد.. "الرهان" على السومرية في رمضان

فتقدم السومرية لمشاهديها لأول مرة في العراق مسلسل "الرهان" الجزائري المدبلج إلى اللهجة السورية والذي يدور في عالمٍ من الألغاز، إذ يغوص البطل "عيسى زياني" في دهاليز المؤامرات العائلية والأسرار المخفية. وفيما يحاول الهروب من الأفخاخ وانقاذ حياته، تتحوّل يومياته إلى لعبة خطرة. فهل ينجو من المخططات المرسومة له؟تبدأ الأحداث عندما يتوظف عيسى زياني في شركة "توكر غروب" التي يرأسها رجل الأعمال غزيز توكر، ويبدأ باكتشاف ثغرات مالية وتهربات ضريبية فيها. وحينما قرر أن يقرّ بما اكتشفه من فساد تعرّض للتهديد والتعذيب. ليجد نفسه وراء القضبان في قضية خطط لها مديره.وبعد مرور خمس سنواتٍ يدخل عزيز توكرالسجن على أثر الحراك الشعبي في الجزائر عام 2019، ليتم الحجز على جميع ممتلكاته. واصبحت ثروته النقدية الهائلة حديث المجتمع ومواقع التواصل الإجتماعي، لعدم معرفة مكان وجودها.أما عيسى فقرر بعد إطلاق سراحه أن ينتقم من عدوّه خصوصاً ان عائلة توكر قررت استهداف عائلة زياني وتحطيمها. فيكتشف فريق من المحققين خططه ويلاحقونه للتمكن من الوصول إلى عزيز توكر وأعماله الفاسدة. لكن ما يلبث أن يقع عيسى في حب المحققة منال هاشمي المسؤولة عن القضية لتتعقد الأمور أكثر فأكثر.كيف سيُحاسب عزيز توكر؟ وأي دور ستلعبه المحققة منال هاشمي في حياة عيسى؟أحداث مشوقة ومغامرات مستمرة تنطوي في كلّ حلقة من مسلسل "الرهان" على السومرية خلال رمضان. من بطولة عبد القادر جريو وعباس زهماني وزهرة حركات وأيوب عمريش وجميلة عراس وغيرهم من ألمع نجوم الجزائر، وإخراج محمود كامل.